Суд избрал Тупицкому меру пресечения в виде залога 45 тысяч гривен

Также суд отказал ему запретить посещать КС и носить электронный браслет контроля.

Подольский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему председателю Конституционного суда Украины (КСУ) Александру Тупицкому. Мера пресечения составила 45 тыс. гривен залога.

Об этом сообщает КСУ.

Верховный суд провел подготовительное заседание по обвинительному акту в отношении Тупицкого в подкупе свидетеля и предоставлении заведомо ложных показаний. Согласно решению суда, Тупицкого обязали воздержаться от общения с рядом свидетелей по делу. В то же время, суд отказал запретить ему посещать КС и носить электронный браслет контроля.

Как сообщают в прес-службе суда, что в ходе подготовительного судебного заседания ходатайство прокурора об избрании Тупицкой меры пресечения было удовлетворено частично. "По результатам заседания, дело № 758/7103/21 предназначено для судебного разбирательства на 01.12.2021 в 14:00", — говорится в сообщении суда.

Напомним:

Недавно Верховный Суд признал незаконным и противоправным указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины. В Офисе президента заявили о намерении оспаривать решение Верховного суда.

решение Верховного суда. ГБР направило еще одно дело в отношении экс-главы КСУ Тупицкого в суд.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку