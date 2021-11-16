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Под Киевом задержали стрелка, который ранил мужчину возле Киево-Святошинского суда

© vk.com/Типичный Киев
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О раненом известно, что это – 42-летний гражданин Грузии. В него попало 4-5 пуль.

Под Киевом задержали стрелка, который ранил мужчину возле Киево-Святошинского суда.

Об этом сообщает паблик "Типичный Киев".

О раненом известно, что это – 42-летний гражданин Грузии. В него попало 4-5 пуль. Он жив и сейчас находится в больнице.

Для розыска и задержания злоумышленника в столице была введена специальная полицейская операция и ориентированы все подразделения полиции.

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