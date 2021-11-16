Суд обрав Тупицькому запобіжний захід у вигляді застави 45 тисяч гривень

Також суд відмовив заборонити йому відвідувати КС і носити електронний браслет контролю.

Подільський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому голові Конституційного суду України (КСУ) Олександру Тупицькому. Запобіжний захід склав 45 тис. гривень застави.

Про це повідомляє КСУ.

Верховний суд провів підготовче засідання щодо обвинувального акта щодо Тупицького в підкупі свідка та надання свідомо неправдивих свідчень. Згідно з рішенням суду, Тупицького зобов'язали утриматися від спілкування з низкою свідків у справі. Водночас суд відмовив заборонити йому відвідувати КС і носити електронний браслет контролю.

Як повідомляють у пресслужбі суду, що в ході підготовчого судового засідання клопотання прокурора про обрання Тупицькому запобіжного заходу було задоволено частково. "За результатами засідання, справу № 758/7103/21 призначено для судового розгляду на 01.12.2021 o 14:00", - йдеться в повідомленні суду.

Нагадаємо:

Нещодавно Верховний Суд України визнав незаконним та протиправним указ президента Володимира Зеленського щодо скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.

указ президента Володимира Зеленського щодо скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України. В Офісі президента заявили про намір оскаржувати рішення Верховного суду.

рішення Верховного суду. ДБР направило ще одну справу щодо ексочільника КСУ Тупицького до суду.

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