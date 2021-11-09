У Борисполі пацієнт з коронавірусом приніс до лікарні гранату

Наразі чоловік перебуває у COVID-реанімації.
Чоловік з підтвердженим COVID-19 під час госпіталізації до коронавірусного відділення Бориспільської лікарні взяв з собою шумову гранату.
Про повідомив УНН із посиланням на слова головного лікаря Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування Олександра Щура.
"Чоловік взяв шумову гранату з собою під час госпіталізації. Його коли переводили до реанімації, то побачили гранату", - розповів Щур.
Довелося викликати поліцію.
За словами головного лікаря, у чоловіка підтвердили COVID-19.
Наразі чоловік перебуває у реанімації.
У зв'язку з цим депутат міської ради та лікар ББЛІЛ Ілля Луців зазначив, що граната у приміщенні з киснем в рази небезпечніша.
"Дякуємо реаніматологи за спостережливість і директору за те що виніс і знешкодив небезпечний предмет", - написав він.
Нагадаємо, від 30 жовтня Київська область увійшла до "червоної" зони епідемічної небезпеки.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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