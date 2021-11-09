В Борисполе пациент с коронавирусом принес в больницу гранату

В Борисполе пациент с коронавирусом принес в больницу гранату

В настоящее время мужчина находится в COVID-реанимации.

Мужчина с подтвержденным COVID-19 во время госпитализации в коронавирусное отделение Бориспольской больницы взял с собой шумовую гранату.

Об этом сообщил УНН со ссылкой на слова главного врача Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения Александра Щура.

"Мужчина взял шумовую гранату с собой во время госпитализации. Его когда переводили в реанимацию, то увидели гранату", — рассказал Щур.

Пришлось вызвать полицию.

По словам главврача, у мужчины подтвердили COVID-19.

В настоящее время мужчина находится в реанимации.

В связи с этим депутат городского совета и врач ББЛИЛ Илья Луцив отметил, что граната в помещении с кислородом в разы опаснее.

"Спасибо реаниматологам за наблюдательность и директору за то, что вынес и обезвредил опасный предмет", — написал он.

Напомним, с 30 октября Киевская область вошла в "красную" зону эпидемической опасности.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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