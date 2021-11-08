"Посмотрите в глаза умирающих людей": в Киеве для антивакцинаторки устроили экскурсию в COVID-отделение

"Посмотрите в глаза умирающих людей": в Киеве для антивакцинаторки устроили экскурсию в COVID-отделение

В больнице говорят, что ежедневно используют по 7 тонн кислорода, и это вдвое больше, чем в прошлую волну обострения болезни.

В Киевской городской больнице №4 провели экскурсию по одной из противниц вакцинации.

Людмила Ольховская говорит, что на митинге антивакцинаторов под Радой не была и другим не советует. В существование коронавируса верит, свои идеи никому не навязывает, однако на вакцинацию не пойдет.

Об этом сообщает "Киев. Newsroom".

"Нет ничего лучше природного иммунитета. Большинство людей не заболели теми болезнями, против которых их не привили. А вот эти введенные инфекции ухудшают иммунитет", — считает женщина.

Киевская городская клиническая больница №4, в которой Людмиле провели экскурсию в COVID-отделение, уже больше года работает как ководный госпиталь. Здесь на лечение больных выделено 450 коек, все они сегодня заняты.

Заведующий реанимацией Владислав Васияров говорит, что у них в отделении койки долго свободными не остаются. "2-3 часа кровать свободна. И это максимальное время", – добавил врач.

В больнице говорят, что ежедневно используют по 7 тонн кислорода, и это вдвое больше, чем в прошлую волну обострения болезни. Почти у всех пациентов все руки в гематомах от постоянных уколов и кислородные маски, которые снимают больные на считанные минуты.

"Просто берут ложку с едой в рот и обратно надевают маску, иначе никак", – рассказали в больнице.

Все пациенты говорят, что просто оттягивали вакцинацию, а сейчас об этом очень сожалеют. "Задыхаюсь без кислорода. Как вылечусь сразу провакцинируюсь", – рассказал Василий.

Однако увиденное мнение Людмилы не изменило. Вакцинироваться она пока не будет, поскольку толку от этого не видит.

"На большинство моих вопросов мне не дали ответ, который бы мне доказал, что вакцинироваться полезно", — говорит женщина. Однако врачей ей жаль, ведь загруженность у них очень велика.

"Если ты антивакцинатор и ты заболел, то ты не имеешь права идти в больницу", — говорит Людмила.

Женщина отметила, что если сама заболеет, то в больницу не пойдет. Но признает, что, возможно, такого мнения придерживается только пока здорова и хорошо себя чувствует.

Напомним, Киев с 1 ноября вошел в "красную" зону карантина, в городе ужесточили ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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