В Киеве в начале ноября зафиксировали природную аномалию: фото

В столице зацвели каштаны.
В Киеве в начале ноября зафиксирована невероятная аномалия.
В столице зацвели каштаны.
Об этом сообщил паблик "Киев без цензуры".
"На Оболони и Теремках зацвели каштаны. Распускающийся осенью цвет погибнет с наступлением первых холодов. А в следующем году весной эти ветви уже будут пустыми — дважды в год они не смогут зацвести", — говорится в сообщении.
Отметим, что в последние дни в столице было достаточно тепло.
Напомним, Чернобыльская зона – место, где иногда происходят чрезвычайные вещи. В Чернобыле в конце сентября тоже расцвели каштаны.
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