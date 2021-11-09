В Киеве в начале ноября зафиксировали природную аномалию: фото

В Киеве в начале ноября зафиксировали природную аномалию: фото

В столице зацвели каштаны.

В Киеве в начале ноября зафиксирована невероятная аномалия.

В столице зацвели каштаны.

Об этом сообщил паблик "Киев без цензуры".

"На Оболони и Теремках зацвели каштаны. Распускающийся осенью цвет погибнет с наступлением первых холодов. А в следующем году весной эти ветви уже будут пустыми — дважды в год они не смогут зацвести", — говорится в сообщении.

Отметим, что в последние дни в столице было достаточно тепло.

Напомним, Чернобыльская зона – место, где иногда происходят чрезвычайные вещи. В Чернобыле в конце сентября тоже расцвели каштаны.

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