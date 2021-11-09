Пообещал работу 19-летней знакомой, но вместо этого изнасиловал: в Киеве осудили рецидивиста

Правонарушитель – уроженец Николаевской области, уже привлекался к ответственности за ограбление и разбойное нападение.

В Киеве злоумышленник пообещал помочь 19-летней потерпевшей с трудоустройством, однако во время встречи он отобрал у нее вещи и изнасиловал.

Соломенский суд столицы назначил наказание мужчине за изнасилование и ограбление местной жительницы.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Теперь за совершенное он пять лет и шесть месяцев проведет за решеткой.

Напомним, что событие произошло весной этого года. Тогда в полицию Киева обратилась киевлянка и сообщила, что на улице Железнодорожной наглядно знакомый мужчина применил к ней силу и изнасиловал, а после содеянного забрал из ее сумочки деньги и мобильный телефон. Для документирования происшествия на место выехала следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции и сотрудники уголовного розыска.

В ходе отработки прилегающей территории сотрудники полиции разыскали нападающего и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Правонарушитель – уроженец Николаевской области, 1989 года рождения, который уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа и разбойного нападения.

Полиция Киева / Facebook

Собрав все необходимые доказательства, следователь сообщил фигуранту о подозрении и направил материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом в суд. Приговором Соломенского районного суда в Киеве мужчины за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины – изнасилование и ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, приговорен к пяти годам и трем месяцам лишения свободы.

Кроме того, на основании ст. 70 (Назначение наказания по совокупности преступлений) Уголовного кодекса Украины было решено частично присоединить наказание за разбой и окончательно назначить злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев.

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