В КГГА назвали количество работников, отстраненных от работы из-за нежелания вакцинироваться

В КГГА вакцинировано около 92% сотрудников.

В КГГА в течение 8 ноября, когда вступила в силу норма об обязательной вакцинации отдельных профессий, отстранили от работы семерых сотрудников, не имевших прививки против COVID-19. В период отстранения зарплата работников не сохраняется.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Отмечается, что трое из отстраненных людей — это работники аппарата КГГА, и еще четверо — работники департаментов. Отстраненные сотрудники смогут вернуться на работу по окончании карантина или после получения вакцинации. Для этого им нужно предоставить соответствующие документы.

"На период отстранения от работы заработная плата не сохраняется. Также период отстранения от работы не войдет в страховой стаж для назначения пенсии и оплаты временной нетрудоспособности, а также не войдет и в стаж, дающий право на ежегодный отпуск", — рассказал руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

По его словам, 12 сотрудников аппарата КГГА имеют справки о временной отсрочке вакцинации, ведь недавно перенесли заболевание COVID-19, а один человек – медицинские противопоказания к прививкам, поэтому невакцинирован. Еще два человека находятся на больничном, а один госслужащий сейчас в отпуске, поэтому их вакцинальный статус будет установлен впоследствии и принято соответствующее решение. По состоянию на 8 ноября в КГГА вакцинировано около 92% сотрудников.

Напомним, во Львове отстранили от работы более 300 работников школ.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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невакцинированных норм Кодекса законов о труде. В свою очередь Министерство здравоохранения утвердило форму справки, которую врачи будут выдавать украинцам, имеющим временные или постоянные противопоказания к прививке против COVID-19. Речь идет о форме справки №028.

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