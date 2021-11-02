В одному із супермаркетів Києва жінка одягала маску на свого собаку: відео

В одному із супермаркетів Києва жінка одягала маску на свого собаку: відео

Науковці довели, що люди можуть інфікувати домашніх тварин коронавірусом.

В одному із супермаркетів Києва жінка одягала маску на свого собаку. Зауважимо, що песика породи йоркширський тер'єр жінка везла у дитячому візочку.

Відповідне відео оприлюднив паблік Kievmap.

Проте у жінки маска чомусь була на підборідді.

У коментарях дописувачі жартують, що деяким людям не завадило б узяти приклад із тваринки та не нехтувати засобами захисту.

До слова, італійські науковці довели, що люди можуть інфікувати домашніх тварин коронавірусом. Натомість можливість зараження навпаки, тобто від домашніх тварин до людей, вважається малоймовірною.

Водночас, за словами експертів, досі немає жодних даних, які б вказували на те, що тварини можуть загинути від коронавірусу. Навіть якщо домашні тварини інфікуються, то це, за даними науковців FLI, ще не означає, що вірус може поширюватися в їхньому організмі та виводитися через шмарклі, мокротиння чи кал.

Нагадаємо, Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони, у місті посилили карантинні обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

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