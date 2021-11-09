У Києві, поки водій відволікся, пішохід напідпитку викрав автобус "Богдан"

29-річний вінничанин не зміг пояснити поліцейським мотиви свого вчинку.

У Києві пішохід напідпитку викрав автобус "Богдан".

Чоловік скористався відсутністю водія громадського транспортного засобу, сів за кермо та поїхав, поки його не зупинили патрульні поліцейські. Порушникові загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До поліції Києва звернувся водій громадського транспортного засобу та повідомив, що у провулку Карельському невідомий заволодів автобусом "Богдан". Для документування злочину на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Як розповів слідчий Деснянського управління поліції Євген Статкевич, поліцейські встановили обставини скоєння злочину та затримали підозрюваного.

"Ми з’ясували, що перехожий побачив припаркований маршрутний автобус "Богдан" та поки водій відволікся, сів за кермо й поїхав. Орієнтування відразу передали усім нарядам патрульної поліції, які протягом години на вулиці Азербайджанській у Дніпровському районі виявили та зупинили транспортний засіб", - повідомив Статкевич.

Правоохоронці затримали 29-річного вінничанина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Підозрюваний не зміг пояснити поліцейським мотиви свого вчинку та перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Слідчі Деснянського управління поліції повідомили фігурантові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України - незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає від трьох до п’яти років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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