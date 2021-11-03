Блогерка-антивакцинаторка в центрі Києва заявила, що українці та росіяни - один народ: відео

Олена Фаіст відкрито заявляє, що отримує фінансування від "братів-слов'ян" з Москви на свої акції проти вакцинації.
На мітингу антивакцинаторів в центрі Києва засвітилася група людей, які називають себе "братами-слов'янами". Одна з найяскравіших представниць цієї команди - Олена Фаіст, яка називає себе блогером, зробила ряд неоднозначних заяв, в тому числі і про фінансову підтримку їх руху з Москви.
Про це заявила вона сама в оприлюдненому в Мережі відео.
На мітингу під Радою жінка виголошувала такі гасла: "Ми брати слов'яни!", "Єдиний народ!", "Це штучна війна, якої насправді немає!".
Водночас Фаіст відкрито заявляє, що отримує фінансування від "братів-слов'ян" з Москви на свої акції проти вакцинації.
Мітинг проти Вакцини та за права терористів! «Мы братья славяни!», «Единый народ!»,«Это искусственная Война, которой на самом деле нет!» — цитата учасниці мітингу проти вакцинації під парламентом. Вона також відкрито заявляє, що отримує фінансування з Московії на свої акції проти вакцинації. Рекомендую поширити!Опубліковано Данилом Яковлевим Середа, 3 листопада 2021 р.
Хто така Олена Фаіст
Щодо Олени Фаіст, то про неї відомо небагато. Їй 36 років, проживає в Черкасах. Має багато фотографій у нині заборонених в Україні соцмережах, пише сайт "18000".
У 2020-му році Фаіст засвітилася в історії з представником “Партії Шарія” Миколою Бугріменком. Принаймні, згідно з ухвалами Придніпровського райсуду Черкас, вона значиться потерпілою у цій справі.
Тоді, нагадаємо, Бугріменко заявив нібито про напад на нього колишніх військовослужбовців, після того, як він облаяв волонтерів.
"Мучениця" з Лисої гори
Жінка називає себе "Керівником Черкаського філліала в "STOP Fake Pandemic".
Напередодні мітингу Олена Фаіст виклала у соцмережі відео, в якому виступила з десятихвилинною промовою. Жінка зачитувала якийсь "маніфест", в якому прослизали фрази "люцифер", "слуги диявола", "мучениця".
Опубліковано Еленою Фаист Вівторок, 2 листопада 2021 р.
Також жінка є членом організації "Ведичний світ". Вони називають себе "громадським рухом розсудливих людей, об'єднаних ведичним світоглядом і культурою".
Цікаво, що час від часу організація збирається на Лисій горі в Києві.
Нагадаємо, Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони карантину, у місті посилили обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.
Варто наголосити, що у "червоній" зоні масові збори – заборонені. Тому протест антивакцинаторів у центрі Києва – незаконний.
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