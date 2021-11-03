Блогерка-антивакцинаторка в центрі Києва заявила, що українці та росіяни - один народ: відео

Блогерка-антивакцинаторка в центрі Києва заявила, що українці та росіяни - один народ: відео

Олена Фаіст відкрито заявляє, що отримує фінансування від "братів-слов'ян" з Москви на свої акції проти вакцинації.

На мітингу антивакцинаторів в центрі Києва засвітилася група людей, які називають себе "братами-слов'янами". Одна з найяскравіших представниць цієї команди - Олена Фаіст, яка називає себе блогером, зробила ряд неоднозначних заяв, в тому числі і про фінансову підтримку їх руху з Москви.

Про це заявила вона сама в оприлюдненому в Мережі відео.

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На мітингу під Радою жінка виголошувала такі гасла: "Ми брати слов'яни!", "Єдиний народ!", "Це штучна війна, якої насправді немає!".

Водночас Фаіст відкрито заявляє, що отримує фінансування від "братів-слов'ян" з Москви на свої акції проти вакцинації.

Мітинг проти Вакцини та за права терористів! «Мы братья славяни!», «Единый народ!»,«Это искусственная Война, которой на самом деле нет!» — цитата учасниці мітингу проти вакцинації під парламентом. Вона також відкрито заявляє, що отримує фінансування з Московії на свої акції проти вакцинації. Рекомендую поширити! Опубліковано Данилом Яковлевим Середа, 3 листопада 2021 р.

Хто така Олена Фаіст

Щодо Олени Фаіст, то про неї відомо небагато. Їй 36 років, проживає в Черкасах. Має багато фотографій у нині заборонених в Україні соцмережах, пише сайт "18000".

У 2020-му році Фаіст засвітилася в історії з представником “Партії Шарія” Миколою Бугріменком. Принаймні, згідно з ухвалами Придніпровського райсуду Черкас, вона значиться потерпілою у цій справі.

Тоді, нагадаємо, Бугріменко заявив нібито про напад на нього колишніх військовослужбовців, після того, як він облаяв волонтерів.

"Мучениця" з Лисої гори

Жінка називає себе "Керівником Черкаського філліала в "STOP Fake Pandemic".

Напередодні мітингу Олена Фаіст виклала у соцмережі відео, в якому виступила з десятихвилинною промовою. Жінка зачитувала якийсь "маніфест", в якому прослизали фрази "люцифер", "слуги диявола", "мучениця".

Опубліковано Еленою Фаист Вівторок, 2 листопада 2021 р.

Також жінка є членом організації "Ведичний світ". Вони називають себе "громадським рухом розсудливих людей, об'єднаних ведичним світоглядом і культурою".

Цікаво, що час від часу організація збирається на Лисій горі в Києві.

Нагадаємо, Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони карантину, у місті посилили обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Варто наголосити, що у "червоній" зоні масові збори – заборонені. Тому протест антивакцинаторів у центрі Києва – незаконний.

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