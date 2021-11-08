"Подивіться в очі людей, які помирають": у Києві для антивакцинаторки влаштували екскурсію у COVID-відділення

"Подивіться в очі людей, які помирають": у Києві для антивакцинаторки влаштували екскурсію у COVID-відділення

У лікарні кажуть, що щодня використовують по 7 тон кисню, і це удвічі більше ніж минулої хвилі загострення хвороби.

У Київській міській лікарні №4 провели екскурсію одній з противниць вакцинації.

Людмила Ольховська каже, що на мітингу антивакцинаторів під Радою не була та іншим не радить. В існування коронавірусу вірить, свої ідеї нікому не нав’язує, проте на вакцинацію не піде.

Про це повідомляє "Київ. Newsroom".

"Немає нічого кращого природного імунітету. Більшість людей не захворіли на ті хвороби, проти яких їх не щепили. А ось ці введені інфекції погіршують імунітет", – переконана жінка.

Київська міська клінічна лікарня №4, в якій Людмилі провели екскурсію у COVID-відділення, вже понад рік працює, як ковідний шпиталь. Тут на лікування хворих виділено 450 ліжок, усі вони на сьогодні зайняті.

Завідувач реанімації Владислав Васіяров каже, що у них у відділенні ліжка довго вільними не залишаються. "2-3 години ліжко вільне. І це максимальний час", – додав лікар.

У лікарні кажуть, що щодня використовують по 7 тон кисню, і це удвічі більше ніж минулої хвилі загострення хвороби. Майже у всіх пацієнтів усі руки в гематомах від постійних уколів та кисневі маски, які хворі знімають на лічені хвилини.

"Просто беруть ложку з їжею до рота і назад одягають маску, інакше ніяк", – розповіли у лікарні.

Усі пацієнти кажуть, що просто відтягували вакцинацію, а зараз про це дуже шкодують. "Задихаюсь без кислороду. Як вилікуюсь одразу провакцинуюся", – розповів Василь.

Проте побачене думку Людмили не змінило. Вакцинуватися вона поки що не буде, адже користі від цього не бачить.

"На більшість моїх запитань мені не дали відповіді, які б мені довели, що вакцинуватися корисно", – каже жінка. Проте лікарів їй шкода, адже завантаженість в них дуже велика.

"Якщо ти антивакцинатор, і ти захворів, то ти не маєш права йти до лікарні", – зауважила Людмила.

Жінка зазначила, що якщо сама захворіє, то до лікарні не піде. Але визнає, що, можливо, такої думки дотримуєтьсяу лише поки здорова і гарно почувається.

Нагадаємо, Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони карантину, у місті посилили обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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