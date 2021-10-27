Київська область переходить до "червоної" зони карантину: що забороняється

Київська область переходить до "червоної" зони карантину: що забороняється

Червоний рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень.

Київська область переходить до "червоної" зони карантину.

У регіоні від 30 жовтня почне діяти ряд обмежень.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

Червоний рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Нагадаємо, в Україні ще сім областей переходять до "червоної" зони карантину.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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