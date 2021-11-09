Пообіцяв роботу 19-річій знайомій, натомість зґвалтував: у Києві засудили рецидивіста

Правопорушник – уродженець Миколаївської області, вже притягувався до відповідальності за пограбування та розбійний напад.

У Києві зловмисник пообіцяв допомогти 19-річній потерпілій із працевлаштуванням, однак під час зустрічі він відібрав у її речі та зґвалтував.

Солом’янський суд столиці призначив покарання чоловіку за зґвалтування та пограбування місцевої мешканки.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Тепер за скоєне він п’ять років та шість місяців проведе за ґратами.

Нагадаємо, що подія трапилась навесні цього року. Тоді до поліції Києва звернулась киянка та повідомила, що на вулиці Залізничній наглядно знайомий чоловік застосував до неї силу та зґвалтував, а після скоєного забрав із її сумочки гроші та мобільний телефон. Для документування події на місце одразу виїхала слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції та співробітники карного розшуку.

У ході відпрацювання прилеглої території працівники поліції розшукали нападника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушник – уродженець Миколаївської області, 1989 року народження, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння грабежу та розбійного нападу.

Поліція Києва / Facebook

Зібравши усі необхідні докази, слідчий повідомив фігуранту про підозру та направив матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до суду. Вироком Солом’янського районного суду у місті Києві чоловіка за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування, та ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, засудили до п’яти років та трьох місяців позбавлення волі.

Окрім цього, на підставі ст. 70 (Призначення покарання за сукупністю злочинів) Кримінального кодексу України було вирішено частково приєднати невідбуте покарання за розбій та остаточно призначити зловмиснику покарання у виді позбавлення волі строком на п’ять років та шість місяців.

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