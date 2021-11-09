У КМДА назвали кількість працівників, яких відсторонили від роботи через небажання вакцинуватися

У КМДА вакциновано майже 92% співробітників.

У КМДА протягом 8 листопада, коли набула чинності норма про обов'язкову вакцинацію окремих професій, усунули від роботи сімох співробітників, які не мали щеплення проти COVID-19. На період відсторонення зарплата працівників не зберігається.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що троє з відсторонених осіб - це працівники апарату КМДА, і ще четверо - працівники департаментів. Відсторонені співробітники зможуть повернутися до роботи після закінчення карантину або після отримання вакцинації. Для цього їм потрібно буде надати відповідні документи.

"На період відсторонення від роботи заробітна плата не зберігається. Також період відсторонення від роботи не увійде до страхового стажу для призначення пенсії та оплати тимчасової непрацездатності, а також не увійде й до стажу, що дає право на щорічну відпустку.", - розповів керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

За його словами, 12 співробітників апарату КМДА мають довідки про тимчасове відтермінування вакцинації, адже нещодавно перенесли захворювання на COVID-19, а одна особа – медичні протипоказання до щеплень, тому невакцинована. Ще дві особи перебувають на лікарняному, а один держслужбовець нині у відпустці, через це їхній вакцинальний статус буде встановлено згодом і ухвалено відповідне рішення. Станом на 8 листопада у КМДА вакциновано майже 92% співробітників.

Нагадаємо, у Львові відсторонили від роботи понад 300 працівників шкіл.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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невакцинованих нормам Кодексу законів про працю. Своєю чергою Міністерство охорони здоров’я затвердило форму довідки, яку лікарі видаватимуть українцям, що мають тимчасові або постійні протипоказання до щеплення проти COVID-19. Йдеться про форму довідки №028.

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