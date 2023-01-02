Тепло, як у квітні: у Києві зафіксовано температурний рекорд

Погода продовжує дивувати киян. В перший день нового року було зафіксовано черговий температурний рекорд. За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 1 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°С, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.

Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня. Максимальна температура у столиці піднялась до +13,2°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 2021 року на 4,7°С. Попередній абсолютний максимум температури січня був зафіксований 11 числа 1991 року.

"1 січня цього року був зафіксований абсолютний максимум для всього січня. За всю історію спостережень такої теплої температури в Києві у січні ще не було", - розповіли ТСН.ua в Центральній геофізичний обсерваторії імені Бориса Срезневського

Там додають, що 2 січня в Києві також спостерігається доволі тепла погода.

"За 2 січня ми теж очікуємо на рекорд. Скоріш за все, ми отримаємо рекорд по максимальній температурі повітря і можливо навіть по середньодобовій. Точні данні ми отримаємо ближче до вечора і завтрашнього ранку", - пояснили в Центральній геофізичний обсерваторії імені Бориса Срезневського.

До речі, 1 січня мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 5,5°С. Попереднє рекордне значення було відмічено у 2021 році і дорівнювало 4,4°С.

Нагадаємо, жителів Києва та Київської області попередили про вибухи протягом 2 січня. Сапери ДСНС знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, також проходитимуть навчання для саперів.

Атака дронами, прогнози Столтенберга, повторний блекаут – новини на ранок 2 січня

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