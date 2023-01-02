У метро в Києві стався колапс: на станціях зібралися величезні черги (фото)

Зранку 2 січня у київському метро стався колапс. На багатьох станціях наразі працюють лише два турнікети на вхід, тому збираються величезні черги.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Причина технічного збою в системі - перепади напруги. У КМДА пояснили, що лінійка турнікетів працює не в повному обсязі. Над відновленням роботи обладнання вже працюють.

Станції "Героїв Дніпра", "Почайна", "Тараса Шевченка", "Контрактова площа", "Сирець", "Палац Спорту", "Кловська", "Дружби народів", "Видубичі", "Славутич", "Осокорки", "Позняки", "Харківська" працюють у звичайному режимі.

У Мережі кияни закликають планувати свій маршрут завчасно через велике скупчення людей у метро.

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, у ніч проти 2 січня росіяни атакували Київ дронами-камікадзе. Ворог випустив по столиці 40 безпілотників. У результаті було пошкоджено енергетичну інфраструктуру міста та житлові будинки.

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