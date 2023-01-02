Буде гучно: жителів Київської області та столиці попередили про вибухи

Вони лунатимуть у двох районах реігону.

Жителів Києва та області попередили про вибухи, які вони можливо будуть чути 2 січня протягом дня.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

Зазначається, що гучно буде у двох районах області.

Так 2 січня від 14:00 до 16:00 у Бучанському районі сапери ДСНС знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, а у Вишгородському районі протягом дня проходитимуть навчання для саперів.

"Тому в деяких громадах буде гучно. Зберігайте спокій! У разі повітряної тривоги прямуйте в укриття!", - закликали в КМВА.

Атака ворожими дронами

Нагадаємо, що дві ночі поспіль у Києві та області минають під сигнали повітряної тривоги через масовану атаку РФ України іранськими дронами-камікадзе. Білішість безпілотників ворога українська ППО збиває. Так, 2 січня в результаті бойової роботи українських сил оборони, усі 39 ударних БпЛА були знищені. У новорічну ніч проти 1 січня 2023 року українські сили ППО знищили 45 ворожих безпілотників.

Водночас є і руйнування та пошкодження від уламків збитих ворожих БпЛА у Києві та області, серед пошкоджених об'єктів за ці дві ночі є і енергетичні.

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