Тепло, как в апреле: в Киеве зафиксирован температурный рекорд

Погода продолжает удивлять киевлян. В первый день нового года был зафиксирован очередной температурный рекорд. По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 1 января в Киеве впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила +10,3°С, что на 4,4°С выше рекордного значения температуры для этого дня 2021 года.

Климатическая норма превышена на 13,8°С, что соответствует погоде середины апреля. Максимальная температура в столице поднялась до +13,2°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня 2021 года на 4,7°С. Предыдущий абсолютный максимум температуры января был зафиксирован 11 числа 1991 года.

"1 января этого года был зафиксирован абсолютный максимум для всего января. За всю историю наблюдений такой теплой температуры в Киеве в январе еще не было", – рассказали ТСН.ua в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Там добавляют, что 2 января в Киеве также наблюдается достаточно теплая погода.

"За 2 января мы тоже ожидаем рекорд. Скорее всего, мы получим рекорд по максимальной температуре воздуха и возможно даже по среднесуточной. Точные данные мы получим ближе к вечеру и завтрашнему утру", — пояснили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Кстати, 1 января минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже 5,5°С. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 2021 году и равнялось 4,4°С.

Напомним, жителей Киева и Киевской области предупредили о взрывах 2 января. Саперы ГСЧС будут уничтожать взрывоопасные предметы, а также проходить обучение для саперов.

Атака дронами, прогнозы Столтенберга, повторный блекаут – новости на утро 2 января

Читайте также: