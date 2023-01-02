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Атака Київщини дронами: названо кількість будинків, які пошкодили вночі росіяни

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Атака Київщини дронами: названо кількість будинків, які пошкодили вночі росіяни

Фото: Офіс генерального прокурора

Мешканців просять не вмикати всі електроприлади одразу.

Внаслідок нічної атаки РФ пошкоджено на Київщині 11 приватних будинків у Фастівському та Обухівському районах.

Про це повідомив Олексій Кулеба, голова Київської ОВА.

"На ранок маємо 11 пошкоджених приватних будинків у Фастівському та Обухівському районах. Там вже працюють відповідні комісії та фіксують руйнування, щоб якнайшвидше розпочати ремонтні роботи", - заявив керівник області.  

За його словами, через ворожі обстріли та атаки дронами спостерігається збільшення споживання електрики та надмірне навантаження на мережі на Київщині. 

"Енергетики продовжують роботу в посиленому режимі, щоб не повертатися до аварійних вимкнень. Проте наразі спостерігаємо збільшення споживання електрики та надмірне навантаження на мережі. Тому важливо не забувати про розумне споживання світла – користуватися енергоємними приладами по черзі та економно використовувати світло", - наголосив Кулеба. 

Раніше киян попередили про відключення світла через нічну атаку дронами.

Нагадаємо, Київська область в ніч проти 2 січня знову відбивала атаки ворожих дронів.

Росіяни запустили декілька хвиль дронів-шахедів, повідомляв голова Київської ОВА Олексій Кулеба. Ворог цілився в об’єкти критичної інфраструктури. 

З'явилися нові фото ворожої атаки.

Все, що відомо про атаку Києва, читайте тут.

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Дата публікації
Перегляди
642
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