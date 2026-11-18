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- Київ
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Дощі, туман і до +12 градусів тепла: якою буде погода в Києві та області 18 листопада
Синоптики попереджають жителів столиці та Київщини про погіршення видимості на автошляхах та ранкові дощі у середу, 18 листопада.
У середу, 18 листопада, на Київщині та в столиці очікується хмарна погода з дощами та південним вітром швидкістю 7–12 м/с.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Крім того, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Києві: туман, що з’явиться найближчим часом, утримається до кінця ночі та вранці 18 листопада. Видимість на дорогах становитиме 200–500 метрів, через що у місті оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.
Температура повітря вдень по області коливатиметься від +8 до +13 тепла, а у самому Києві стовпчики термометрів покажуть +10…+12 градусів вище нуля.
За даними погодного порталу Sinoptik, у столиці 18 листопада хмарна погода протримається увесь день. Вночі йтиме дрібний дощ, який посилиться вранці, але до середини дня він повинен припинитися.
Температура повітря протягом дня коливатиметься від +5 до +11 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 18 листопада.
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