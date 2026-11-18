Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві та області 18 листопада / © pexels.com

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У середу, 18 листопада, на Київщині та в столиці очікується хмарна погода з дощами та південним вітром швидкістю 7–12 м/с.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Крім того, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Києві: туман, що з’явиться найближчим часом, утримається до кінця ночі та вранці 18 листопада. Видимість на дорогах становитиме 200–500 метрів, через що у місті оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.

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Синоптики попереджають про густий туман у Києві 18 листопада / © Укргідрометцентр

Температура повітря вдень по області коливатиметься від +8 до +13 тепла, а у самому Києві стовпчики термометрів покажуть +10…+12 градусів вище нуля.

За даними погодного порталу Sinoptik, у столиці 18 листопада хмарна погода протримається увесь день. Вночі йтиме дрібний дощ, який посилиться вранці, але до середини дня він повинен припинитися.

Температура повітря протягом дня коливатиметься від +5 до +11 градусів тепла.

Погода у Києві 18 листопада / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 18 листопада.

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