Жителю Києва, який зустрічав Новий рік феєрверками, загрожує до 5 років обмеження волі (фото)

Поліція затримала киянина, який знехтував забороною на використання піротехнічних виробів під час дії воєнного стану.

У новорічну ніч, попри неодноразові попередження правоохоронних органів про заборону використання піротехнічних виробів під час дії воєнного стану, мешканець Києва розважався запуском феєрверків.

Як повідомили у пресслужбі поліції Києва, відео новорічних салютів у Подільському районі поширили у багатьох телеграм-каналах.

Отримавши повідомлення від громадян про порушення заборони на використання піротехнічних виробів, правоохоронці негайно розпочали пошуки причетних осіб.

“Поліцейські встановили, що феєрверки запускались у житловому дворі на вулиці Костянтинівській. З місця події слідчі вилучили використану пускову установку”, - йдеться у повідомленні.

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Невдовзі було встановлено особу підозрюваного — 47-річного киянина. У його квартирі провели невідкладний обшук та виявили докази.

“Поліцейські Подільського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Фігуранту загрожує обмеження волі на строк до п'яти років”, - повідомили у пресслужбі поліції.

Нагадаємо, в новорічну ніч, 1 січня, під час масованого удару РФ по Києву, над столицею було збито 23 повітряні цілі.

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