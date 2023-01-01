Готують на печі: як виживає Київський зоопарк без світла та тепла (фото, відео)

Київський зоопарк, як і все місто, незламно переживає наслідки ракетних ударів від російських окупантів. Тут теж відключають світло, зникає вода і тепло. Але якщо звичайний киянин може закутатись в три кофти і два одіяла, щоб врятуватися від холоду, то тварини цього зробити не можуть. А без тепла і води, вони просто можуть загинути.

Сайт ТСН.ua з’ясовував, як виживає Київський зоопарк в цей складний час.

Ми завітали сюди з самого ранку. Як нам розказали співробітники, в 7:30 тут вже вимкнули світло. Це саме той час, коли потрібно варити їсти та годувати усіх тварин.

В зоопарку є власна котельня, а також потужний генератор. Він і рятує звірів. Завдяки його роботі у всій тепловій системі зоопарку зберігається тепло. Тобто тварини тут не мерзнуть.

«Наявність води для нас дуже важливий фактор. Нас виручає генератор. Підключаємо його до свердловини, з якої беремо воду. Ми вимушені перестраховуватись і по теплу, і по воді, і по світлу. Завжди має бути 2-3 альтернативних варіанти вирішення проблеми», - пояснює сайту ТСН.ua Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

Готуються до найгіршого

Він згадує, як у жовтні після перших масованих ракетних ударів розпочались серйозні перебої з електроенергією.

«Світла, яке подається від ламп, не вистачало для того, щоб наші примати приймали їжу. Нам довелося ставити додаткові освітлювані пристрої там, де годуємо тварин. Ми швидко вирішили цю проблему. А для горили Тоні довелося ставити булер’ян, який вже став його «найкращим другом». Ми модернізували булер’яни до умов зоопарку. Ставимо їх там, де це конче потрібно для тварин. Піч економічно вигідна, вона опалюється дровами, їх запас у нас достатній. Зараз цим теплом ми Тоні не гріємо, а проводимо з ним тренувальні роботи, аби він звик до цього пристрою, знав, що таке є і не боявся. Ось, дивіться, він вже підходить і гріє спинку біля теплої стіни», - розповідає нам Кирило Трантін.

Мінімальна температура в вольєрі Тоні може бути 16 градусів тепла, але комфортні для горили - 19-22 градуси. Вольєр обігрівається електричним та водяним обігрівом, саме в тому місці, де Тоні любить приймати їжу.

«Булер’ян – це додатковий засіб обігріву, якщо тривалий час не буде світла і газу. У нас на випадок повного блекаута вже розписані цілодобові чергування, аби забезпечувати роботу таких пічок. Ми чудово розуміємо: якщо не буде світла і ще й газу, то для нас це дуже критично. Тому шукаємо різні варіанти аби цього не допустити», - пояснює нам директор зоопарку.

Залицяється до блондинок

До слова, 48-літній Тоні – єдина горила в Україні. Не дивлячись на свій поважний вік, він почувається дуже добре.

«Ми робимо все, щоб наші тварини не відчували, що за вікнами зоопарку війна. І нам це вдається робити, не дивлячись на всі труднощі. Тоні почуває себе добре, повітряні тривоги його не турбують. В його вольєрі дуже товсті стіни і гудіння сирен він не чує. Наші співробітники доглядають його ще краще ніж до початку війні. Рівень відповідальності піднятий дуже високо. Люди чергують біля тварин по ночах, ми всі постійно тут», - додає Кирило Трантін.

До горили Тоні постійно приходять відвідувачі. Він як і раніше любить спостерігати за жінками. Особливо йому подобаються блондинки. Він до них навіть залицяється, стукаючи пальцями по склу. А ще любить жартувати з відвідувачами: різко розганяється з середини вольєру і зупиняється біля оглядово скла, а потім спостерігає за реакцією переляканих відвідувачів.

Врятовані від війни

Через ракетні удари ворога і відсутність тепла зараз найбільше страждають невеличкі приватні зоопарки, особливо на півдні України. Там немає опалення, води, електрики, і тварини просто гинуть. До столичного зоопарку знову евакуйовують тварин з цих зоопарків. Наприклад, нещодавно привезли дикобразів зі звільненого Херсона.

«З початку війни ми вже прихистили понад 200 тварин. Наприклад, тигрицю Далілу з Харкова. До нас везли тварин з Київського регіону і з невеликих приватних зоопарків. Це – примати, черепахи, папуги. Дуже багато тварин. Робимо все аби вони адаптувалися у нас», - розповідає директор.

Відвідування зменшили повітряні тривоги

Що стосується відвідування зоопарку під час війни, то можна сказати, що кияни продовжують активно сюди приходити. Вартість вхідного квитка не змінювалась. До слова, у Новому році 1 та 7 січня квиткові каси працюватимуть з 11:00 до 15:00, зоопарк - з 11:00 до 16:00.

«У нас були провальні місяці, коли через активні бойові дії, ми були закриті. Це - кінець лютого, березень, квітень і половина травня. Ми відкрились тільки 15 травня. Відвідування зоопарку в той період знизилось на 30-40%. Основна причина - це повітряні тривоги, вони оголошувались ціле літо. А коли звучить сигнал повітряної тривоги, то наші каси закриваються і ми не продаємо вхідні квитки. Тобто якщо в неділю вранці є тривога, то відвідувачів практично не буде. Люди одразу коригують свої плани і думають про безпеку, у них пропадає бажання кудись йти. Хоча, бували й спокійні дні, коли зоопарк відвідувало в день 10 тисяч чоловік, як і в довоєнні часи», - пояснює нам директор зоопарку.

До слова, Харківський та Миколаївський зоопарки взагалі закриті, через активні бойові дії поруч. Тому в Київському зоопарку відвідування дуже непогане. До слова, на 2022 рік у столичного зоопарку були великі плани. Цієї осені тут планували відкрити новий вольєр для приматів, але російська агресія перекреслила всі плани.

Їжу для тварин готують в печі на дровах

Нам показали ще одне ноу-хау, яке запровадили в Київському зоопарку під час війни – це спеціальні пічки для приготування їжі для тварин. Пічки опалюються дровами. Ми якраз застали співробітників за ділом - вони варили кашу та запікали гарбуза для приматів.

«Світло почали вимикати вранці, коли нам було потрібно варити їжу для наших приматів. Щоб виправити складну ситуацію нам закупили чудо-пічки, які працюють на дровах. Це стало справжнім порятунком. Тут є духовка, в якій ми можемо запікати гарбузи, яблука. Є спеціальна топка, куди закидаємо дрова. Пічка добре гріє приміщення, їжа для приматів готується швидко. Готуємо їм каші, а для деяких необхідна варена морква, капуста, картопля, яйця, м'ясо. Також варимо компот та чай», - розповідає сайту ТСН.ua Валентина Дикарьова, завідуюча відділу приматів Київського зоопарку.

Аби врятувати зоопарк від блекауту вольєри вже обладнали 11-ма великими булер’янами, 15-ма малими, встановили чотири пічки на дровах для приготування їжі, ще 3-4 мають докупити і встановити.

Біда навчила: своя теплиця, де вирощують салат

На початку війни Київський зоопарк зіштовхнувся з проблемою: на 2-3 день закінчився салат та інша зелень, яким годували тварин. А теплиці, де все це закуповували опинилися в небезпечній зоні біля Броварів.

«Нам довелося шукати зелений корм, а це як мінімум 5 різних позицій, бо його їдять: слон, примати, ящірки, черепахи. За день – це понад десять кілограм, а на одній капусті довго не протримаєшся... Але ми знайшли вихід з цієї ситуації. У наших працівників був досвід пророщування ячменю і пшениці. В перший день війни, ми заклали у нашій теплиці перші посадки салату, а вже через дві неділі зібрали урожай. Тепер це вже стабільне вирощування. Думаю, що будемо цим займатися до кінця війни, поки є перебої з поставками», - розповідає нам Кирило Трантін.

Він додає, що зараз Київський зоопарк має місячний запас їжі та продуктів.

Додамо, що 1 січня 2023 року Київ атакували безпілотниками-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136".

Українська ППО знищила 45 ударних БпЛА. В районі Києва було виявлено 32 повітряні цілі - всі вони були знищені.

Читайте також: