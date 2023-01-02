Від падіння уламків потрощило вікна на трьох поверхах: з'явились фото і деталі нічної атаки Києва

Уламки впали на дорогу, від чого в багатоповерхівці потрощило вікна.

У ніч проти 2 січня в Деснянському районі Києва внаслідок ворожої атаки постраждав 19-річний хлопець.

Про це повідомили у ДСНС України.

"Внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину, в 9-поверховому житловому будинку було пошкоджено балкони та шибки на 3, 4, 6 поверхах. Рятувальники негайно розпочали пошуки ймовірних потерпілих. В одній із квартир на 8-му поверсі перебував 19-річний хлопець із порізом стопи", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Рятувальники допомогли пораненому хлопцю дістатися карети швидкої медичної допомоги. Медики госпіталізували потерпілого.



На місці працювали 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 надзвичайників.

Фото: ДСНС України

Росіяни атакували Київ дронами

У ніч проти 2 січня російська армія вдарила дронами по Києву. Було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. У регіоні відбуваються аварійні відключення світла.

За інформацією сил протиповітряної оборони, 40 ворожих дронів-камікадзе йшли на Київ. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що всі цілі були знищені. Із них 15 - над сусідніми областями, 3 - в Київській області, 22 - над Києвом.

Внаслідок нічної атаки РФ пошкоджено на Київщині 11 приватних будинків у Фастівському та Обухівському районах.

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