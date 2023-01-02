Росія вбила ще одного киянина: чоловік, поранений 31 грудня, помер у реанімації

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Києву 31 грудня збільшилася до двох. Помер 46-річний чоловік, який перебував у реанімації.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні вранці помер один із постраждалих від російської атаки на столицю 31 грудня. 46-ти річний чоловік перебував у реанімації у тяжкому стані", - написав він.

Нагадаємо, що в останній день 2022 року російська армія здійснила масовану атаку на Київ. Ракети влучили поміж житлових будинків у Солом'янському районі. Одна людина загинула на місці, ще сім отримали поранення різної тяжкості. Крім того, уламками було частково зруйновано готель, пошкоджено палац "Україна".

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