У Києві застосовано екстрені відключення світла: яка ситуація в області - ДТЕК

Через російську атаку застосовано екстрені відключення.
У Києві внаслідок російської атаки дронами 2 січня застосовано екстрені відключення світла. У Київській області їх скасовано.
Про це повідомляє ДТЕК.
Фахівці працюють над стабілізацією ситуації в столиці. Енергетики не прогнозують, коли почнуть діяти відключення за графіками.
Варто зазначити, что в деяких районах Київської області відбуваються аварійні відключення електроенергії. Перевірити їх наявність за вашою адресою можна за посиланням.
Нагадаємо, у ніч проти 2 січня Росія атакувала Київ дронами-камікадзе. Ворожі безпілотники пошкодили об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки на Київщині.
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