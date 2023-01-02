У Києві застосовано екстрені відключення світла: яка ситуація в області - ДТЕК

У Києві внаслідок російської атаки дронами 2 січня застосовано екстрені відключення світла. У Київській області їх скасовано.

Про це повідомляє ДТЕК.

Фахівці працюють над стабілізацією ситуації в столиці. Енергетики не прогнозують, коли почнуть діяти відключення за графіками.

Варто зазначити, что в деяких районах Київської області відбуваються аварійні відключення електроенергії. Перевірити їх наявність за вашою адресою можна за посиланням.

Нагадаємо, у ніч проти 2 січня Росія атакувала Київ дронами-камікадзе. Ворожі безпілотники пошкодили об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки на Київщині.

Зеленський за 1 січня: Російські терористи як були жалюгідними, такими й зайшли в цей рік

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