В Киевской области официально запрещено использование праздничной иллюминации

Запрет относится как к коммерческой, так и коммунальной и государственной собственности.
На территории Киевской области запрещено использование праздничной иллюминации — гирлянд, световых декораций.
Решение было принято на Оперативном штабе совета обороны Киевской области.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.
Запрет касается как коммерческой, так и коммунальной и государственной собственности.
"Световые декорации новогодних елок, парков, улиц — оставим на потом. Мы сопротивляемся врагу, который осуществляет энерготеррор нашей страны. Максимальная экономия электроэнергии — это наш гражданский фронт сегодня", — подчеркнул Алексей Кулеба.
Тем временем в Киеве ведутся споры, стоит ли в этом году устанавливать главную елку страны. Мнения киевлян разделились: одни считают, что не ко времени и опасно, другие — что сейчас, как никогда, нужны положительные эмоции.
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