В Киевской области официально запрещено использование праздничной иллюминации

Запрет относится как к коммерческой, так и коммунальной и государственной собственности.

На территории Киевской области запрещено использование праздничной иллюминации — гирлянд, световых декораций.

Решение было принято на Оперативном штабе совета обороны Киевской области.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.

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Запрет касается как коммерческой, так и коммунальной и государственной собственности.

"Световые декорации новогодних елок, парков, улиц — оставим на потом. Мы сопротивляемся врагу, который осуществляет энерготеррор нашей страны. Максимальная экономия электроэнергии — это наш гражданский фронт сегодня", — подчеркнул Алексей Кулеба.

Тем временем в Киеве ведутся споры, стоит ли в этом году устанавливать главную елку страны. Мнения киевлян разделились: одни считают, что не ко времени и опасно, другие — что сейчас, как никогда, нужны положительные эмоции.

Быть или не быть: будут ли устанавливать в Киеве главную елку Украины

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