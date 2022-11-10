Кого больше всего ищут работодатели по данным Киевского центра занятости

Кого ищут работодатели, на какие профессии наибольший спрос в ноябре, читайте в материале ТСН.ua

В январе-октябре 2023 г. в базе данных Киевского городского центра занятости насчитывалось 25,7 тыс. вакансий, что в два раза меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. В начале ноября на одно свободное рабочее место претендуют 3 безработных, в прошлом году был один человек.

Как сообщили в Киевском городском центре занятости, самый большой спрос наблюдается на учителей, воспитателей, фармацевтов, музыкальных руководителей, практических психологов, врачей, инженеров, а также представителей рабочих профессий.

«В разрезе профессий и специальностей наибольший спрос на работодателей наблюдается на учителей, воспитателей, фармацевтов, руководителей музыкальных, практических психологов, врачей общей практики — семейных врачей и инженеров. Высоким спросом у работодателей пользуются представители простейших профессий. Наиболее нужные рабочие по комплексной уборке домов, уборщики служебных помещений, дворники, укладчики-упаковщики, грузчики, подсобные рабочие, курьеры», — говорится в сообщении.

Высокий спрос остается на

квалифицированных рабочих с инструментом — швей, слесарей-сантехников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей-ремонтников, электрогазосварщиков, слесарей по ремонту колесных транспортных средств,

на специалистов с опытом работы — медицинских сестер (братьев медицинских), сестер медицинских (братьев) по диетическому питанию, бухгалтеров, ассистентов учителя и фармацевтов, воспитателей, инструкторов по физкультуре, электриков участка,

среди работников сфер торговли и услуг ищут социальных рабочих, продавцов продовольственных товаров, поваров, продавцов-консультантов и охранников.

среди рабочих по обслуживанию оборудования — водителей автотранспортных средств, трактористов, токарей, машинистов помповых установок, фрезеровщиков, операторов станков с программным управлением.

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