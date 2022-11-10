Содержал 11 собак, пять из которых умерли: в Киевской области задержан ветеринар-живодер (фото)

Житель Пустоваровки морил животных голодом и жестоко с ними обращался.

В Киевской области задержан ветеринар-шкуродер.

Мужчина в ужасающих условиях содержал 11 собак, пять из которых умерли. Шкуродер морил животных голодом и жестоко с ними обращался.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"9 ноября полицейские Белоцерковщины провели неотложный обыск в частном доме ветеринара. Во время следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли пятерых собак породы русский псовый хорт (борзая), две фарфоровые гончие, одного тибетского мастифа и одну гончую русскую рябую. После чего передали их на передержку зоозащитникам в столицу", — говорится в сообщении.

На месте работали и осматривали условия содержания животных специалист Госпотребслужбы и местный ветеринар.

Правоохранители рассказали, что 2 ноября в полицию поступило сообщение от жительницы Пустоваровки о том, что ее сосед содержит в заброшенном здании собак, не кормит их и жестоко с ними обращается.

Правоохранители установили, что 49-летний мужчина, работающий ветеринаром, содержал 11 собак породы русская борзая, пять из которых умерли.

Следователи Сквиры провели санкционированный обыск домовладения, где выявили следы недопустимых условий содержания животных. Также, по предварительным данным, останки погибших собак злоумышленник сжег.

Полицейские открыли уголовное производство по жестокому обращению с животными (ч.1 ст.299 УКУ).

Изъятых животных осмотрят специалисты и отберут необходимые анализы, по результатам которых будет определено состояние собак.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Буче под Киевом владелец питомника для животных устроили собакам настоящий ад. Он замордовал семерых щенков и двух псов. Еще 12 собак находились в тяжелом состоянии от голода и обезвоживания. Отмечается, что питомник создала 28-летняя бучанка, которая достойно заботилась о животных. Собаки были ее увлечением, но во время оккупации города молодая женщина трагически погибла. В дальнейшем делом стал заниматься ее 27-летний муж. Он и довел собак до такого ужасного состояния.

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