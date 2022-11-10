На Київщині офіційно заборонено використання святкової ілюмінації

Заборона стосується як комерційної, так і комунальної та державної власності.

На території Київської області заборонено використання святкової ілюмінації — гірлянд, світлових декорацій тощо.

Рішення прийнято на Оперативному штабі ради оборони Київської області.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в Telegram.

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Зазначається, що заборона стосується як комерційної, так і комунальної та державної власності.

"Світлові декорації новорічних ялинок, парків, вулиць залишимо на потім. Ми чинимо спротив ворогу, який здійснює енерготерор нашої країни. Максимальна економія електроенергії — це наш цивільний фронт сьогодні", - наголосив Олексій Кулеба.

Тим часом у Києві точаться суперечки, чи варто в цьому році встановлювати головну ялинку країни. Думки киян розділилися: одні вважають, що не на часі та небезпечно, інші - що зараз, як ніколи, потрібні позитивні емоції.

Бути чи не бути: чи встановлюватимуть у Києві головну ялинку України

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