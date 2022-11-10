На Київщині офіційно заборонено використання святкової ілюмінації

Заборона стосується як комерційної, так і комунальної та державної власності.
На території Київської області заборонено використання святкової ілюмінації — гірлянд, світлових декорацій тощо.
Рішення прийнято на Оперативному штабі ради оборони Київської області.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в Telegram.
Зазначається, що заборона стосується як комерційної, так і комунальної та державної власності.
"Світлові декорації новорічних ялинок, парків, вулиць залишимо на потім. Ми чинимо спротив ворогу, який здійснює енерготерор нашої країни. Максимальна економія електроенергії — це наш цивільний фронт сьогодні", - наголосив Олексій Кулеба.
Тим часом у Києві точаться суперечки, чи варто в цьому році встановлювати головну ялинку країни. Думки киян розділилися: одні вважають, що не на часі та небезпечно, інші - що зараз, як ніколи, потрібні позитивні емоції.
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