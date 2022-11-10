Новые мошеннические схемы в условиях войны: полиция Киева объяснила, как обезопасить себя

Полиция Киева предупреждает о ряде мошеннических схем злоумышленников в условиях войны.

Сейчас появились новые преступные схемы аферистов, поверив в которые люди теряют средства и подвергают себя опасности. Знание вероятных методов мошенников поможет сохранить сбережения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны полицейские Киева начали 6018 уголовных производств по фактам мошенничества.

Новые мошеннические схемы

"Сбор средств для военных" — мошенники под видом волонтеров собирают деньги на амуницию, лечение или другие необходимые для военных вещи, однако присваивают все донаты себе. В этом случае полиция призывает граждан доверять только проверенным благотворительным организациям или специальным государственным счетам, проверять правильность названий сайтов, на которые переходите и где вводите свои персональные данные.

"Предоставление информации о местонахождении без вести пропавших родственников" — увидев в Интернете объявление о розыске пропавшего человека, злоумышленники связываются с авторами публикации и сообщают о том, что имеют информацию о местонахождении пропавшего, но требуют вознаграждение за такую услугу. Так что сразу обращайтесь к правоохранителям.

"Эвакуационные перевозки" — злоумышленники размещают объявления в Интернете о перевозках граждан из зоны боевых действий в более безопасное место. В то же время, за свои услуги требуют оплаты заранее. Получив деньги, они больше на связь не выходят. Полицейские в очередной раз обращаются к гражданам с призывом доверять только проверенным благотворительным организациям, которые занимаются эвакуацией граждан, и не платить заранее неизвестным, а также покупать билеты на поезда или автобусы только на официальных онлайн-ресурсах.

"Аренда жилья по выгодной цене для переселенцев" — в таких случаях аферисты сдают "выдуманные" квартиры или дома в аренду, однако после получения подписки на карту не выходят на связь. Полиция предостерегает: всегда проверяйте информацию о владельце квартиры и попросите просмотреть документы на жилье и паспорт арендодателя.

"Ваш сын попал в плен" — злоумышленники звонят по телефону родителям или другим родственникам пропавших и, называя имя и фамилию пропавшего, сообщают, что якобы он находится в плену, а для того, чтобы его освободить, нужно заплатить деньги. Полицейские советуют не паниковать и не поддаваться эмоциям, сначала попробуйте самостоятельно связаться с родственником и позвоните в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных или обратитесь в ближайшую военную администрацию или к правоохранителям.

Также аферисты продолжают обманывать людей во время онлайн-шопинга, предлагая несуществующий товар; представляются банковскими работниками, которые, узнав личные данные банковской карты, переводят средства на свои счета; звонят под видом правоохранителей, требующих заплатить деньги за непривлечение кого-то из родственников к уголовной ответственности.

Советы от полиции

• Тщательно проверяйте информацию, которую вам сообщают;

• не спешите следовать указаниям незнакомых людей;

• не перечисляйте средства на чужие карточные счета;

• не впускайте незнакомцев в квартиры, требуйте предъявить документы.

"Если, несмотря на все меры предосторожности, вы или ваши родные стали жертвой мошеннического преступления, немедленно обращайтесь в ближайшее управление полиции или позвоните по номеру 102", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве разоблачена преступная схема переправки призывников в Молдову.

Где найти и восстановить внутренний ресурс на 9-й месяц войны – психотерапевт Олег Чабан

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