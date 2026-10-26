- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 400
- Время на прочтение
- 1 мин
Живут в собственном ритме: в Чернобыльской зоне заметили группу "исследователей пространства" (фото)
В Чернобыльском заповеднике показали диких лошадей Пржевальского, которые под тихим осенним небом неторопливо исследуют знакомые просторы и живут в собственном природном ритме.
В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали атмосферные моменты из жизни местных диких жителей — лошадей Пржевальского.
Об этом сообщает пресс-служба заповедника в Facebook.
Среди пожелтевших трав и под тихим осенним небом эти уникальные животные живут в собственном ритме. Они пасутся, не спеша ходят, держатся вместе и как настоящие «исследователи пространства» изучают знакомые территории.
Ученые отмечают, что осень для чернобыльских лошадей Пржевальского — это не повод скучать по теплому лету, а еще одна пора насыщенной дикой жизни, в которой все происходит по естественным законам.
Благодаря отсутствию активной деятельности человека в зоне отчуждения животные чувствуют себя свободно и спокойно адаптируются к смене времен года.
Ранее мы писали о том, что гон оленей в Чернобыльском заповеднике достиг пика: животные активно соревнуются за самок.