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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Живут в собственном ритме: в Чернобыльской зоне заметили группу "исследователей пространства" (фото)

В Чернобыльском заповеднике показали диких лошадей Пржевальского, которые под тихим осенним небом неторопливо исследуют знакомые просторы и живут в собственном природном ритме.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Лошади Пржевальского в Чернобыльском заповеднике

Лошади Пржевальского в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали атмосферные моменты из жизни местных диких жителей — лошадей Пржевальского.

Об этом сообщает пресс-служба заповедника в Facebook.

Среди пожелтевших трав и под тихим осенним небом эти уникальные животные живут в собственном ритме. Они пасутся, не спеша ходят, держатся вместе и как настоящие «исследователи пространства» изучают знакомые территории.

Ученые отмечают, что осень для чернобыльских лошадей Пржевальского — это не повод скучать по теплому лету, а еще одна пора насыщенной дикой жизни, в которой все происходит по естественным законам.

Благодаря отсутствию активной деятельности человека в зоне отчуждения животные чувствуют себя свободно и спокойно адаптируются к смене времен года.

Лошади Пржевальского в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Лошади Пржевальского в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Лошади Пржевальского в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Лошади Пржевальского в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Ранее мы писали о том, что гон оленей в Чернобыльском заповеднике достиг пика: животные активно соревнуются за самок.

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