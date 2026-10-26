Живут в собственном ритме: в Чернобыльской зоне заметили группу "исследователей пространства" (фото)

Лошади Пржевальского в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали атмосферные моменты из жизни местных диких жителей — лошадей Пржевальского.

Об этом сообщает пресс-служба заповедника в Facebook.

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Среди пожелтевших трав и под тихим осенним небом эти уникальные животные живут в собственном ритме. Они пасутся, не спеша ходят, держатся вместе и как настоящие «исследователи пространства» изучают знакомые территории.

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Ученые отмечают, что осень для чернобыльских лошадей Пржевальского — это не повод скучать по теплому лету, а еще одна пора насыщенной дикой жизни, в которой все происходит по естественным законам.

Благодаря отсутствию активной деятельности человека в зоне отчуждения животные чувствуют себя свободно и спокойно адаптируются к смене времен года.

Лошади Пржевальского в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Лошади Пржевальского в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Ранее мы писали о том, что гон оленей в Чернобыльском заповеднике достиг пика: животные активно соревнуются за самок.

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