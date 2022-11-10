В Киеве 20-летний парень обманул волонтеров: продавал выдуманную военную амуницию

Киевлянин успел обмануть трех волонтеров более чем на 100 тысяч гривен.

20-летний киевлянин обманул волонтеров на продаже вымышленной военной амуниции. Парень разместил фейковые объявления с бронежилетами, шлемами, бронеплитами, жгутами, турникетами и аптечками.

Молодой человек присылал фото товара клиентам и просил полную предоплату за него, рассказали в Киевской городской прокуратуре.

Такое условие злоумышленник объяснял необходимостью закупки амуниции в странах Европы. Однако сразу после получения средств аферист переставал выходить на связь с пострадавшими, а деньги присваивал.

Киевлянин успел обмануть трех волонтеров. Они перечислили ему более 100 тысяч гривен. На данный момент злоумышленнику сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила три схемы побега уклонистов от мобилизации за границу. Злоумышленников задержали в Киеве, Житомирской и Черновцах.

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