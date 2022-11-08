В Киеве планируют установить новогоднюю елку с тысячами огоньков (фото)

Как местные власти планируют установить такую новогоднюю елку, когда вся страна вынуждена экономить электроэнергию – пока неизвестно.

Несмотря на полномасштабную войну, в Киеве в этом году планируют установить новогоднюю елку. Где именно она будет стоять, пока неизвестно, однако работа по подготовке к ее установке уже начата. Эскиз тоже уже готов.

Об этом рассказал организатор новогоднего праздника на Софийской площади, президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий изданию Realist.Online.

По его словам, уже разработано несколько эскизов елки. Один из них можно увидеть на иллюстрациях. Новогоднее дерево хотят украсить в цвета национального флага, цветами и свечами. А на макушке вместо звезды — трезубец.

"Сейчас изучаются все возможности по установке главной елки. Обсуждаются разные варианты. Мэр подтвердил, что елка будет установлена. Мы работаем, ищем партнеров и спонсоров, готовимся. Эскиз елки уже разработан. Могу сказать, что в этот раз елка будет не о новогоднем чуде. В этом году совсем другая история", – отметил Добруцкий.

Стоит отметить, что на эскизе изображены тысячи огоньков, которые украшают елку. Они потребляют много электроэнергии. Как местные власти планируют установить такое новогоднее дерево, когда Киев и вся Украина страдают из-за постоянных отключений света и вынуждены экономить электроэнергию — пока неизвестно.

Напомним, что мэр столицы Виталий Кличко накануне заявил, что вопрос об установке новогодней елки в Киеве еще окончательно не решен. По его словам, массовых празднований в городе точно не будет, однако новогодняя атмосфера должна быть.

Фото: realist.online

Фото: realist.online

Фото: realist.online

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