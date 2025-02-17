В Киеве раздались взрывы: работают силы ПВО

В Киеве в ночь на 17 февраля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении КМВА.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что в Киеве работают силы противовоздушной обороны.

Данную информацию подтвердил глава столицы Виталий Кличко.

"На Оболони и на левом берегу столицы работают силы ПВО по враждебным БпЛА. Оставайтесь в укрытиях", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские захватчики атаковали ракетами типа "Искандер" Белгород-Днестровский район Одесской области.

Мы ранее информировали, что в Николаеве раздалась серия взрывов во время атаки вражеских беспилотников на город.

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