В Киеве раздались взрывы: работают силы ПВО

Враг атакует столицу ударными БПЛА.
В Киеве в ночь на 17 февраля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении КМВА.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что в Киеве работают силы противовоздушной обороны.
Данную информацию подтвердил глава столицы Виталий Кличко.
"На Оболони и на левом берегу столицы работают силы ПВО по враждебным БпЛА. Оставайтесь в укрытиях", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские захватчики атаковали ракетами типа "Искандер" Белгород-Днестровский район Одесской области.
Мы ранее информировали, что в Николаеве раздалась серия взрывов во время атаки вражеских беспилотников на город.
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