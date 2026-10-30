Киев всколыхнули взрывы до объявления тревоги: что известно об атаке РФ (обновлено)

Атака РФ на Киев

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Вечером 30 октября Россия нанесла очередной удар по Киеву. По словам очевидцев, первые взрывы в столице прогремели еще до того, как в городе официально включили сирену воздушной тревоги.

О звуках взрывов в городе сообщают очевидцы и местные паблики.

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Атака РФ на Киев 30 октября — что известно

По словам очевидцев, в некоторых районах Киева слышали взрывы. Сразу после этого в столице и области объявили воздушную тревогу и призвали жителей срочно пройти в укрытие.

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В Воздушных силах сообщили, что в сторону Оболони в Киеве летел реактивный дрон.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что есть попадание в объект критической инфраструктуры. На место уже едут экстренные службы.

«В Шевченковском районе повреждено остекление в 14-этажном жилом доме на уровне 6–7 этажей. Пожара нет», — отметил Кличко.

Как сообщили в местных пабликах, в части районов Киева после взрывов исчез свет, а также проблемы с водоснабжением.

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По состоянию на 21.51 в столице объявили отбой тревоги.

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Напомним, россияне снова обстреляли Киевскую область. За сутки повреждение зафиксировано в четырех районах области. Обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме этого, на правом берегу Киева произошла авария на поврежденном обстрелами оборудовании, так что графики отключения света временно не действуют.

Также в ночь на 30 октября российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 113 ударными дронами.

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