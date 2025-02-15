В Киеве и область объявлен первый уровень опасности: что известно

На дорогах Киевщины и Киева ожидается гололедица.

В воскресенье, 16 февраля, в Киевской области и Киеве ожидается облачная погода с прояснениями.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

Ночью местами возможен небольшой снег. Ветер северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью по области будет колебаться от 9 до 14° мороза, днем - 2-7° мороза. В Киеве ночью прогнозируется 11-13° мороза, днем - 4-6° мороза.

16 февраля на дорогах Киевской области и Киева ожидается гололедица, что может привести к осложнению движения транспорта. Объявлен І уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украину идет мощный снежный шторм.

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