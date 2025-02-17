У Києві пролунали вибухи: працюють сили ППО

У Києві в ніч проти 17 лютого пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні КМВА.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що у Києві працюють сили протиповітряної оборони.

Дану інформацію підтвердив очільник столиці Віталій Кличко.

"На Оболоні та на лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники атакували ракетами типу Іскандер Білгород-Дністровський район Одеської області.

Ми раніше інформували, що в Миколаєві пролунала серія вибухів під час атаки ворожих безпілотників на місто.

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