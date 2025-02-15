В Києві та області оголошено перший рівень небезпеки: що відомо

На дорогах Київщини та Києва очікується ожеледиця.

В неділю, 16 лютого, в Київській області та місті Києві очікується хмарна погода з проясненнями.

Про це повідомив Український гідрометцентр.

Вночі місцями можливий невеликий сніг. Вітер північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі по області буде коливатися від 9 до 14° морозу, вдень — 2-7° морозу. В Києві вночі прогнозується 11-13° морозу, вдень — 4-6° морозу.

16 лютого на дорогах Київщини та Києва очікується ожеледиця, що може призвести до ускладнення руху транспорту. Оголошено І рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до України йде потужний сніговий шторм.

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