Під Києвом знешкодили фугасну авіабомбу "Геракл" та виявили частину касетної бомби РБК-500: фото, відео

Рятувальники закликають мешканців України бути уважними навіть на добре знайомих територіях.

Під Києвом сапери знищили авіабомбу ОДАБ-500 "Геракл", яку виявили лісничі.

Про це повідомляє Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС

"У лісі за межами села Поташня, що на Київщині, лісничі під час обходу території виявили російську ОДАБ-500 "Геракл" – об’ємно-детонуючу авіабомбу, що залишилася ще з часів перебування російських військ у Київській області", – йдеться у повідомленні.

На місце події прибули сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Фахівці вилучили авіабомбу, транспортували її та знищили контрольованим підривом на спеціально відведеному майданчику.

Крім того, у Гостомелі піротехніки вилучили бойову частину самоприцільного бойового елемента від касетної бомби РБК-500.

Піротехніки вилучили бойову частину самоприцільного бойового елемента від касетної бомби РБК-500 / Фото: ДСНС у Київській області

"На Київщині, у селищі Гостомель, місцевий мешканець під час прогулянки виявив вибухонебезпечний предмет і негайно повідомив про знахідку до Служби порятунку. Сапери, які прибули на місце події, ідентифікували його як бойову частину самоприцільного бойового елемента від касетної бомби РБК-500, яку використовує ворог", – повідомили у Мобільному рятувальному центрі швидкого реагування.

Піротехніки вилучили бойову частину самоприцільного бойового елемента від касетної бомби РБК-500 / Фото: ДСНС у Київській області

Рятувальники закликають мешканців України бути уважними навіть на добре знайомих територіях.

У разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів:

Не наближайтеся до них.

Не намагайтеся самостійно їх переміщати чи знешкоджувати.

Негайно телефонуйте "101".

Нагадаємо, у Київській області виявили уламки ворожого БпЛА на льоду.