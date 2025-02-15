Квартиру Януковича знову виставили на оренду: що з нею зараз

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вкотре намагається здати в оренду двоповерхову квартиру Віктора Януковича, розташовану на Оболонській набережній у Києві. Вартість оренди становить 67 тисяч гривень на місяць, і більша частина цих коштів має поповнити державний бюджет.

За словами керівниці АРМА Олени Думи, нещодавно було знайдено нових управителів цього арештованого об’єкта. Вони отримуватимуть лише 10 тисяч гривень на місяць, тоді як решта суми надходитиме в бюджет.

Фото: Transparency International

Площа квартири складає 240 квадратних метрів, а її вартість оцінюється щонайменше у 27 мільйонів гривень. Протягом останніх років цим житлом цікавилися кілька потенційних орендарів, серед яких були дипломатичні установи. Однак до реальної угоди справа так і не дійшла.

З моменту втечі Януковича у 2014 році квартира стояла порожньою. У 2019 році комунальники навіть нарахували борг у розмірі 50 тисяч гривень.

Майно всередині збереглося не в найкращому стані: меблів практично немає (лише залишки на кухні), сантехніка – звичайна, без жодних ознак “елітності”. Час залишив свої сліди: на мармурі з’явилася ерозія, шпалери відволожилися, а стіни вкрилися облупленням.

Фото: Transparency International

П’ять років тому невідомі винесли вхідні двері, через що колишні управителі були змушені встановити нові. До того ж, вони навіть запросили священника, щоб освятити приміщення.

Фото: Transparency International

Отець Петро, якого покликали на цю місію, зізнався, що не знав, кому раніше належало це житло. Проте, здійснивши обряд, він наголосив, що ані попередніх власників, ані майбутніх орендарів це не позбавить від гріхів, якщо вони самі не розкаються.

Нагадаємо, що поліція Києва запобігли незаконному продажу на аукціоні рідкісних артефактів четвертого – п'ятого століття.