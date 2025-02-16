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Нічна атака БпЛА: які наслідки на Київщині (фото)

Нічна атака БпЛА: які наслідки на Київщині (фото)

Наслідки ворожої атаки на Київщину 16 лютого

Противник невпинно тероризує жителів регіону.

Вночі 16 лютого ворог атакував Київську область. Рятувальники ліквідували наслідки атаки БпЛА.

Про це повідомляє ДСНС.

Наслідки ворожої атаки на Київщину 16 лютого / ©
Наслідки ворожої атаки на Київщину 16 лютого

Які наслідки атаки на Київщину

  • У Борисполі через удар зайнялася покрівля складської будівлі.

"Пожежники оперативно загасили вогонь о 03:40. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

  • У Броварському районі вибухова хвиля пошкодила 5 приватних будинків. На щастя, без жертв.
Наслідки ворожої атаки на Київщину 16 лютого / ©
Наслідки ворожої атаки на Київщину 16 лютого

Раніше під Києвом сапери знищили авіабомбу ОДАБ-500 "Геракл", яку виявили лісничі.

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