Нічна атака БпЛА: які наслідки на Київщині (фото)

Противник невпинно тероризує жителів регіону.
Вночі 16 лютого ворог атакував Київську область. Рятувальники ліквідували наслідки атаки БпЛА.
Про це повідомляє ДСНС.
Які наслідки атаки на Київщину
- У Борисполі через удар зайнялася покрівля складської будівлі.
"Пожежники оперативно загасили вогонь о 03:40. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
- У Броварському районі вибухова хвиля пошкодила 5 приватних будинків. На щастя, без жертв.
Раніше під Києвом сапери знищили авіабомбу ОДАБ-500 "Геракл", яку виявили лісничі.
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