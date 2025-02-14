У Києві прогриміли вибухи

У ніч проти 14 лютого 2024 року у Києві пролунали вибухи.

Про це інформують очевидці у повідомленнях у соціальних мережах.

За попередньою інформацією, працює ППО.

Перебувайте в укриттях.

"Не стійте біля вікон. Будьте в безпечних місцях до відбою", — нагадують моніторингові канали.

Раніше у столиці України була оголошена повітряна тривога через польоти ворожих безпілотників.

Нагадаємо, напередодні половину України, зокрема, південні, центральні, східні області, а також Сумщину, охопила повітряна тривога.

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