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У четвер, 26 листопада, зранку в Києві пролунав потужний вибух.

Про це повідомили місцеві мешканці у соцмережах.

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За декілька хвилин до вибуху у столиці оголосили повітряну тривогу.

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Тривогу оголосили через загрозу реактивих безпілотників.

«Київщина: реактивний БпЛА курсом на Вишгород/Київ з півночі», — йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Тривога триває, мешканців «жовтих» та «червоних» регіонів закликають перебувати в укриттях.

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