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- Київ
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У Києві пролунав потужний вибух: що відомо
За декілька хвилин до вибуху у столиці оголосили повітряну тривогу.
У четвер, 26 листопада, зранку в Києві пролунав потужний вибух.
Про це повідомили місцеві мешканці у соцмережах.
За декілька хвилин до вибуху у столиці оголосили повітряну тривогу.
Тривогу оголосили через загрозу реактивих безпілотників.
«Київщина: реактивний БпЛА курсом на Вишгород/Київ з півночі», — йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Тривога триває, мешканців «жовтих» та «червоних» регіонів закликають перебувати в укриттях.
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