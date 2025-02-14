Столицу охватила воздушная тревога.
В ночь на 14 февраля 2024 года в Киеве прогремели взрывы.
Об этом информируют очевидцы в сообщениях социальных сетей.
По предварительной информации, работает ПВО.
Находитесь в укрытиях.
"Не стойте у окон. Будьте в безопасных местах до отбоя", — напоминают мониторинговые каналы.
Ранее в столице Украины была объявлена воздушная тревога из-за полетов вражеских беспилотников.
Напомним, накануне половину Украины, в частности южные, центральные, восточные области, а также Сумщину, охватила воздушная тревога.
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