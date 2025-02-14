В ночь на 14 февраля 2024 года в Киеве прогремели взрывы.

Об этом информируют очевидцы в сообщениях социальных сетей.

По предварительной информации, работает ПВО.

Находитесь в укрытиях.

"Не стойте у окон. Будьте в безопасных местах до отбоя", — напоминают мониторинговые каналы.

Ранее в столице Украины была объявлена воздушная тревога из-за полетов вражеских беспилотников.

Напомним, накануне половину Украины, в частности южные, центральные, восточные области, а также Сумщину, охватила воздушная тревога.

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