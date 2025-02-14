Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве были слышны взрывы из-за атаки "Шахедов" на Украину и работы ПВО / Фото: ТСН.ua

Столицу охватила воздушная тревога.

В ночь на 14 февраля 2024 года в Киеве прогремели взрывы.

Об этом информируют очевидцы в сообщениях социальных сетей.

По предварительной информации, работает ПВО.

Находитесь в укрытиях.

"Не стойте у окон. Будьте в безопасных местах до отбоя", — напоминают мониторинговые каналы.

Ранее в столице Украины была объявлена воздушная тревога из-за полетов вражеских беспилотников.

Напомним, накануне половину Украины, в частности южные, центральные, восточные области, а также Сумщину, охватила воздушная тревога.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация