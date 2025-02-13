В Киеве будут судить водителя, совершившего смертельное ДТП под действием алкоголя и наркотиков

Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В Киеве 30-летнего водителя, который под влиянием наркотиков и алкоголя привел к смертельной аварии, ждет суд.

Об этом сообщила Национальная полиция Киева.

Событие произошло осенью 2024 года в Подольском районе. Водитель Honda Civic не справился с управлением, въехал в отбойник, а затем выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Dacia Logan.

52-летний водитель и 61-летняя пассажирка Dacia получили тяжелые травмы, женщина впоследствии умерла в больнице. Виновник аварии имел 1,98 промилле алкоголя в крови, а также находился под действием наркотиков. За совершенное ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, во Львове к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, совершившего ДТП, обнажил свой половой орган и помочился на авто полиции.

Читайте также: