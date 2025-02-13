В Киеве зафиксировали сильное загрязнение воздуха: детали

Киев оказался на 20 месте мирового рейтинга городов с самым загрязненным воздухом.
Киев оказался на 20-м месте мирового рейтинга городов по уровню загрязнения воздуха.
В настоящее время индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 131 при норме норме в 50.
Об этом сообщает ресурс Iqair, отслеживающий уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.
Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп". Людям с заболеваниями дыхательной системы на открытом воздухе советуют носить респираторы, а лучше оставаться дома. В помещениях нужно закрывать окна и включать воздухоочистители.
Напомним, сейчас стали популярны сервисы, позволяющие кому-либо следить в режиме онлайн за качеством воздуха. Отметим, что Киев и раньше был одним из лидеров по загрязненности воздуха.
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