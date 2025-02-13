McDonald's на Лукьяновской возобновил работу после ракетного удара

Он является первым рестораном сети McDonald's в Украине.
McDonald's возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве возобновил работу после почти месяца ремонта.
Об этом сообщило издание Forbes Ukraine.
Восстановительные работы продолжались почти месяц из-за серьезных повреждений здания. Компания подтвердила, что ресторан снова работает.
"Пострадали фасад и потолок ресторана, а также интерьер; ценная техника компании, например кассы и мониторы приема заказов на "МакДрайве", некоторая техника на кухне и холодильное оборудование. Повреждение также получило помещение тренинг-центра для сотрудников "МакДональдс", — говорится в материале.
Напомним, россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области.
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