McDonald's на Лукьяновской возобновил работу после ракетного удара

Он является первым рестораном сети McDonald's в Украине.

McDonald's возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве возобновил работу после почти месяца ремонта.

Об этом сообщило издание Forbes Ukraine.

Восстановительные работы продолжались почти месяц из-за серьезных повреждений здания. Компания подтвердила, что ресторан снова работает.

"Пострадали фасад и потолок ресторана, а также интерьер; ценная техника компании, например кассы и мониторы приема заказов на "МакДрайве", некоторая техника на кухне и холодильное оборудование. Повреждение также получило помещение тренинг-центра для сотрудников "МакДональдс", — говорится в материале.

Напомним, россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области.

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