Под Киевом раздаются взрывы: что произошло

В Киевской ОВА предупредили, что в Вышгородском районе 13 февраля будет громко.

Под Киевом в Вышгородском районе можно слышать звуки взрывов.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация и объяснила причину.

"На территории района сегодня, 13 февраля, проводятся взрывные работы. Поэтому может быть громко. Обращаемся к жителям области – сохраняйте спокойствие, будьте осмотрительны и доверяйте информации только из официальных источников!" – говорится в сообщении Киевской ОВА.

Напомним, в ночь на 12 февраля россияне нанесли ракетный удар по Киеву. В Оболонском районе погиб человек, есть раненые. Повреждения зафиксированы также в Святошинском и Голосеевском районах.

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